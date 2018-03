Amazon y las grandes candenas convierten al sector de los supermercados en un 'desconocido'

Varias cadenas regionales en Estados Unidos se están declarando en quiebra

Las firmas pequeñas tienen problemas para ganar en la guerra de internet

En Europa, los grandes jugadores están expulsando a los medianos

Así es como vive hoy en día en el sector de los supermercados. Por ejemplo, en Estados Unidos varias cadenas regionales se están declarando en quiebra ante la incapacidad de competir. Por otro lado, en Europa grandes supermercados con fuerza para presionar a los proveedores y firmas de descuento se están expandiendo, obligando a la competencia a mantener sus precios bajos y hundiendo sus márgenes. Lo que parece evidente es que este sector está cambiando y su forma final será diferente a la de los últimos años.

En el caso de Europa, Amazon solo es una amenaza futurista. No obstante, el Viejo Continente está viendo como los jugadores más eficientes se expanden con rapidez y logran unos precios contra los que es difícil luchar, sobre todo para las cadenas medianas y regionales.

Mientras tanto, Kroger y Walmart, los dos mayores jugadores en la industria de supermercados de Estados Unidos, están invirtiendo en tecnología y expandiendo la distribución a través de todos los canales posibles, en un intento por contrarrestar la incursión de Amazon.com.

Es un escenario pesimista para el sector que se supone que debería estar repuntando este año. Una histórica deflación alrededor de los alimentos (generada por cosechas abundantes y una guerra de precios en los últimos dos años) parece haber terminado, pero el esfuerzo por vender alimentos por Internet está suponiendo una inversión fuerte en la que sólo están ganando los jugadores más fuertes, mientras que muchos actores tradicionales están sufriendo.

Southeastern Grocers, dueño de las cadenas de supermercados Winn-Dixie y Bi-Lo, se tuvieron que acoger a la quiebra la semana pasada. "El ambiente es intensamente competitivo", comenta Jennifer Bartashus, analista en Bloomberg Intelligence. "No veo que esto vaya a cambiar pronto".

Por ahora, Amazon es más una amenaza más simbólica que real. La tecnológica adquirió Whole Foods Market el año pasado, pero ese movimiento ha supuesto poco menos de 500 tiendas. El negocio de distribución de alimentos del gigante del comercio electrónico tiene, mientras tanto, solo una pequeña parte del mercado de Estados Unidos.

Golpe a los inversores

Aun así, la incursión de Amazon en la industria ha llevado a las tiendas tradicionales a hacer costosos cambios (inversiones para digitalizar su negocio, por ejemplo), y el temor de los inversores ha golpeado el valor de sus acciones. En lo que va del año, Kroger y Walmart han perdido en total más de 30,000 millones de dólaes en valor de mercado.

Pero los gigantes de la distribución de alimentos al menos tienen la escala y los recursos necesarios para adaptarse. Mientras, los actores más pequeños de la industria se enfrentan a un riesgo mayor.

Junto a Southeastern Grocers, Tops Friendly Markets también se acogió a la quiebra el mes pasado. Con sede en Williamsville, Nueva York, Tops tiene cerca de 170 tiendas. Por su parte, Southeastern Grocers tiene unos 700 locales. La empresa anunció el jueves una reorganización, que implica el cierre de unas 94 tiendas.

A medida que la presión aumenta, otras cadenas regionales podrían seguir los mismos pasos, afirma Roger Davidson, un consultor de la industria. "Estos minoristas más débiles están comenzando a colapsar", aseguró.

Crecimiento lento

Toda esta presión se produce porque la industria ha registrado un promedio de crecimiento anual de apenas 2% en los últimos cinco años, según un informe de Forrester Research. Eso significa que la industria está principalmente peleando por la participación de mercado en ese punto.

Hasta ahora, Amazon no ha dicho mucho acerca de expandir sus planes para Whole Foods. La cadena de alimentos de alta gama ha tenido dificultades bajo la nueva administración, con quejas sobre la reposición de inventarios y problemas de calidad. Eso muestra que Amazon podría tener que enfrentarse a serias dificultades convirtiendo el negocio en un parte eficiente de sus operaciones. Al menos lo que es seguro es que no logrará a corto plazo lo que quería con esta cadena de supermercados.

Pero Amazon continúa siendo una fuente de presión en una industria que todavía se está recuperando del período de deflación de precios. Es poco probable que esto cambie pronto."Todos esperaban que el regreso de la inflación genere cierto alivio", dijo Bartashus de Bloomberg Intelligence. "Pero eso no ha pasado".

